Alluvione a Budrio: ancora oltre un metro di acqua in zona Rondanina

I Vigili del fuoco di Bologna aggiornano sulla situazione operativa nello scenario alluvionale di Budrio: rimane a disposizione per interventi specifici nel territorio una squadra di vigili del fuoco specializzati nel soccorso acquatico, dotati di gommone e mezzo cingolato “bruco” per le aree fangose. Rimane ancora allagata la zona di via Rondanina (un metro e mezzo di acqua).

Nel pomeriggio il Sindaco di Budrio insieme allo staff tecnico della Bonifica Renana dovrebbe effettuare un sopralluogo per valutare la possibilità di effettuare dei by pass per permettere il deflusso delle acque nella parte di Rondanina. Intanto i vigili del fuoco si stanno organizzando per una serie di verifiche e di messa in sicurezza delle numerose bombole di GPL che l’acqua ha sparso per campi e strade.

Continua l’attività della protezione civile di assistenza alla popolazione che sta pian piano rientrando nelle proprie abitazioni.