E’ morta Adriana Spazzoli, vedova di Giorgio Squinzi. Il ricordo del Sindaco di Sassuolo

Ad appena un mese e mezzo dalla scomparsa del marito Giorgio Squinzi, è deceduta ieri a Milano Adriana Spazzoli, 71 anni. Il fondatore e amministratore della Mapei, patron della squadra ciclistica e proprietario del Sassuolo calcio, era morto a Milano all’età di 76 anni lo scorso 2 ottobre. La vedova Squinzi era malata da tempo e dopo l’addio al marito le sue condizioni di salute erano peggiorare. Adriana Spazzoli era nata a Forlì e si era sposata con Squinzi nel 1971. Era Vice Presidente del Sassuolo Calcio e direttore marketing del colosso Mapei. “Ancora una triste notizia che mai avremmo voluto avere: ancora una volta la città di Sassuolo piange una grande persona, colei che assieme al marito ha saputo trasformare un sogno in una splendida realtà regalandole palcoscenici prestigiosi”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Adriana Spazzoli, la moglie del compianto patron del Sassuolo Calcio Giorgio Squinzi scomparsa ieri al termine di una lunga malattia, che ricopriva il ruolo di Vice Presidente del Sassuolo Calcio e di direttore marketing e comunicazione di Mapei Mapei. “A fianco del marito – prosegue il Sindaco – ha saputo fare cose immense tanto nel mondo imprenditoriale quanto nello sport, con la professionalità di un manager capace e, al tempo stesso, il sorriso dolce di una donna gentile. Da lei arrivano alcune delle intuizioni più felici, in termini di marketing e comunicazione, che hanno trasformato un Sassuolo con pochi tifosi e scarse speranze di salvezza in C2 in una squadra ammirata in tutto il mondo, la “seconda squadra” di molti italiani. Ai figli Marco e Veronica– conclude il Sindaco – al Sassuolo Calcio ed ai tanti amici che ha lasciato in città, vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città”.