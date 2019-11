La Polizia Locale di San Lazzaro in aiuto ai comuni di Molinella e Budrio, colpiti dal maltempo

Dopo aver gestito l’emergenza maltempo che ha colpito anche il territorio di San Lazzaro durante lo scorso week end, la Polizia Locale di San Lazzaro è ora a disposizione dei Comuni di Budrio e Molinella, per supportarli con personale volontario nella gestione dei danni dovuti alle esondazioni e alle forti piogge dei giorni scorsi.

Sul territorio di San Lazzaro il monitoraggio costante del territorio ha dato risultati positivi e ad oggi risultano solo 3 segnalazioni di allagamenti, dovuti al mancato scarico dei fossi. Le esondazioni dei corsi d’acqua sono state limitate e non hanno interessato le abitazioni, né creato danni a persone o cose.

Termina anche il lavoro del Centro Operativo Comunale (Coc), convocato dal sindaco nella giornata di domenica 17 novembre, e che ha visto al lavoro gli agenti della Polizia Locale assieme a un team di tecnici e dirigenti del Comune, in constante contatto con la Protezione Civile regionale per garantire supporto e tempestiva comunicazione alla cittadinanza in caso di pericolo.

“Sono stati giorni di alta tensione – spiega il sindaco Isabella Conti – che ci hanno visto impegnati in prima linea con i tecnici del Comune, la protezione civile e la Polizia Locale, per monitorare le condizioni dei nostri corsi d’acqua e gestire eventuali situazioni di emergenza. Fortunatamente non si sono verificate situazioni di pericolo per i nostri cittadini, ma alcuni territorio dell’hinterland bolognese sono ancora in stato di emergenza. Per questo da oggi fino a domenica la nostra Polizia Locale sarà presente a Budrio e a Molinella con personale volontario in supporto alla popolazione colpita dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni, dando prova concreta della solidarietà tra Enti che ha sempre contraddistinto la nostra regione”.

Proprio in questi giorni è stato inoltre attivato “Alert System”, il nuovo servizio di allerta telefonica, per comunicare eventuali emergenze ai cittadini, in particolare le allerte meteo arancioni e rosse.

Per iscriversi al servizio, totalmente gratuito, ed essere contattati telefonicamente in caso di emergenza, basta scaricare l’omonima app oppure registrare il proprio numero telefonico attraverso il sito del Comune, nella sezione Protezione Civile: https://registrazione.alertsystem.it/sanlazzarodisavena

L’Amministrazione ringrazia tutti i tecnici e i dipendenti coinvolti e gli agenti della Polizia Locale, in servizio anche durante gli orari serali.