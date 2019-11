Lunedì a Fiorano installazione dell’artista Francesco Polazzi

Lunedì 25 novembre, alle 19,30 in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, installazione dell’artista Francesco Polazzi a cura dell’Associazione Artistica INarte per ricordare le tante donne uccise in questo anno. Un’istallazione che si pone l’obiettivo non solo di ricordare le donne che hanno perso la vita, ma anche l’interrogativo del perché avvengono fatti cosi tragici in un mondo moderno dove la libertà individuale è un bene prezioso.

L’artista Polazzi rimane fermo nei simboli orami standardizzati delle scarpe e del colore rosso, mettendo però accanto un uomo che vede ma che forse ancora non ha imparato davvero a guardare.

L’installazione sarà accompagnata da una performance che condurrà i presenti al Centro Culturale Vittorio Veneto, dove l’attrice e fotografa Franca Lovino leggerà alcuni brani tratti dal libro di Giovanna Ferrari “ Per non dargliela vinta” Storia di un femminicidio.