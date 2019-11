uBroker: sabato arriva il Viareggio, sarà sicuramente un’altra emozionante battaglia

Arriva il Viareggio, al PalaRegnani, per la decima e quartultima giornata d’andata. E sarà sicuramente un’altra emozionante battaglia.

Sabato 23 novembre (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) l’uBroker Scandiano si gioca il peso di… tante possibilità: cogliere la quarta vittoria consecutiva (terza in campionato), continuare a non concedere punti in casa e magari – metti che il Trissino decida di inciampare sulla pista di Montebello – ritrovarsi al secondo posto in solitaria dietro l’incontenibile (al momento) Lodi.

Tutto in una notte, al cospetto di un Viareggio, attualmente posizionato a centroclassifica (con “solo” cinque punti in meno dei rossoblù) ma da prendere molto molto sul serio. La formazione toscana – frenata sin qui da molti pareggi – è stata capace di fermare (Lodi a parte) tutte le più forti: Trissino. Breganze, Valdagno e Forte dei Marmi.

“Il Viareggio – afferma Roberto Crudeli, tecnico dell’uBroker – è una squadra esperta e costruita per puntare in alto. Sin qui ha avuto un calendario peggiore del nostro. Spero sia una partita equilibrata, occorrerà sicuramente una grande attenzione in tutti i momenti e gli episodi del confronto”.

In merito alla condizione dei propri giocatori, Crudeli spiega: “Stiamo cercando, con più efficacia di prima, di fare in partita quello che prepariamo in allenamento, e sotto porta stiamo migliorando la qualità. A Sarzana abbiamo fatto alcune giocate davvero importanti. In attacco anche in questo momento c’è bisogno di concretezza, perché di occasioni ne creiamo veramente tante. Se non altro la squadra ha ampi margini di miglioramento”.

Il fatto che al termine del girone d’andata manchino quattro partite porta a considerazioni obbligate sull’accesso alla Final Eight di Coppa Italia: “Per centrare questo obiettivo – è il parere di Crudeli – dobbiamo fare almeno sei punti, e questo, considerato gli avversari che ci aspettano, è molto complicato. Noi comunque ci speriamo e ci proviamo”.

La formazione

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, De Pietri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Le partite della decima giornata d’andata. Sabato 23 novembre: Lodi-Follonica, Scandiano-Viareggio, Valdagno-Bassano, Breganze-Forte dei Marmi, Montebello-Trissino, Sandrigo-Sarzana. Domenica 24 novembre: Correggio-Monza.

Classifica: Lodi 24, Scandiano 16, Trissino 16, Forte dei Marmi 15, Valdagno 14, Breganze 14, Viareggio 11, Bassano 11, Follonica 11, Sandrigo 10, Monza 9, Sarzana 8, Montebello 7, Correggio 6.

Le partite della undicesima e terzultima giornata d’andata. Sabato 30 novembre: Follonica-Breganze, Lodi-Valdagno, Monza-Montebello, Forte dei Marmi-Scandiano, Viareggio-Sandrigo. Domenica 1 dicembre: Trissino-Bassano. Mercoledì 4 dicembre: Sarzana-Correggio.