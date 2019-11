Bologna: arrestato dalla polizia un corriere della droga

La droga viaggiava in comunissime confezioni di patatine e caramelle; e’ questo cio’ che la polizia di stato di bologna ha scoperto mercoledi scorso quando presso l’aereoporto di Guglielmo Marconi ha bloccato un corriere. La squadra mobile della questura di bologna, con la collaborazione della polizia di frontiera di bologna ed il coordinamento della direzione centrale per i servizi antidroga e del servizio centrale operativo della polizia di stato, ha arrestato la cittadina greca A.A., di anni 73 trovata in possesso di 7,5 kg di eroina. La donna, proveniente dall’Uganda via Dubai, appena giunta presso l’aereoporto Guglielmo Marconi e’ stata individuata e fermata dagli uomini della polizia di stato; un accurato controllo del suo bagaglio ha permesso di trovare il considerevole quantitativo di droga che sul mercato avrebbe fruttato circa 100.000 euro.

Particolari le modalita’ di occultamento dell’illecito materiale; difatti parte della droga era nascosta all’interno di comunissimi sacchetti di patatine, parte invece, gia’ confezionata e suddivisa era celata all’interno di confezioni di caramelle termosaldate. Sara’ compito degli investigatori ora, verificare se lo stupefacente era destinato alla piazza felsinea oppure era destinato ad altre piazze.