Contro la violenza alle donne si colora di luce arancione la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi, a Modena.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella serata del 25 novembre il monumento di largo Garibaldi cambierà colore per sensibilizzare la cittadinanza su un problema che riguarda tutti i Paesi del mondo.

L’iniziativa promossa dell’assessorato alle Pari opportunità in collaborazione con Hera Luce, si inserisce tra quelle in calendario per approfondire una riflessione e favorire una corretta informazione sul tema, organizzate dal Comune di Modena e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione.