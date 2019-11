M5S sulla micromobilità elettrica approvata a Formigine

Accogliamo con piacere la notizia della delibera di Giunta di ieri che istituisce il periodo di sperimentazione a Formigine sulla micro-mobilità elettrica, delibera resa possibile dal decreto ministeriale di giugno scorso del Ministero dei Trasporti e proposto dall’ex Sottosegretario Michele Dell’Orco.

Questa sperimentazione contribuirà ad una vera mobilità sostenibile favorendo la diminuzione delle autovetture dalla strada.

Ringraziamo l’assessore Bosi e il Sindaco Costi con cui avevamo avuto un incontro alcuni mesi fa proprio per parlare dei monopattini elettrici e per anticipare la nostra mozione che ha certamente contribuito a mantenere vivo l’impegno dell’Amministrazione sul tema.

Questi mezzi aiuteranno a ridurre gli impatti sull’ambiente e sulla salute, originati dagli spostamenti, oggi effettuati in prevalenza con veicoli a motore (auto e moto) per lo più di proprietà.

La micro-mobilità in ambito urbano risponde infatti alle esigenze proprie di moltissime persone che hanno bisogno di effettuare brevi o brevissimi spostamenti, in genere quelli che vengono definiti di “primo e ultimo miglio”.

Siamo quindi soddisfatti che il M5S abbia contribuito a rendere Formigine uno dei primi Comuni in Emilia Romagna all’avanguardia verso la regolazione e la possibilità di uso di questi mezzi.

Questa è anche un’occasione per diminuire traffico in centro storico e per aprire la discussione sull’allargamento delle zone 30 e sulla pedonalizzazione di alcune vie del Centro storico del Capoluogo.

I consiglieri comunali Iacoi e Saccani.