“Questo non è amore”: la campagna di informazione contro la violenza di genere della Polizia di Stato

Se ti ricatta … non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli … non è amore. Se ti isola, umilia, offende …non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi ….non è amore. Se ti prende con violenza quando non vuoi … non è amore. Se ti chiede “l’ultimo appuntamento” …non è amore”. Se ti uccide …non è amore.

Il prossimo 25 novembre si celebra il giorno in cui si ricordano le donne vittime della violenza domestica e di genere. La Polizia di Stato sceglie di stare vicina alle donne con la campagna permanente “…questo non è amore” che prevede in tutte le province italiane camper, pullman, gazebo e altri momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di questa violenza, offrendo il supporto di un’equipe di operatori specializzati donne e formata da personale di Polizia specializzato, da medici, psicologi e da rappresentanti dei centri antiviolenza.

Oltre alla tutela offerta dalla legge, che va dagli strumenti dell’ammonimento al divieto di avvicinamento ed oggi supportata dal protocollo denominato Codice Rosso che rafforza le tutele e inasprisce le pene nei confronti degli autori, la battaglia più importante si gioca sul campo della prevenzione in cui la Polizia di Stato è impegnata, non solo nel contribuire attraverso l’informazione al superamento di una mentalità di sopraffazione, ma a fare da sentinella per intercettare prima possibile comportamenti violenti e intimidatori.

In questa prospettiva si muove l’adozione dall’inizio dell’anno del protocollo E.V.A. (Esame delle Violenze Agite) da parte di tutte le Questure d’Italia. Procedura che consente agli equipaggi di Polizia, chiamati dalle sale operative ad intervenire su casi di violenza domestica, di sapere se ci siano stati altri episodi in passato nello stesso ambito familiare.

Tutto questo attraverso una procedura che prevede la compilazione di checklist che, anche in assenza di formali denunce, spesso impedite dalla paura di ancor più gravi

ritorsioni, consentono di tracciare situazioni di disagio con l’obiettivo di tenerle costantemente sotto controllo e procedere all’arresto nei casi di violenza reiterate.

A Reggio Emilia, il Corner di supporto e informativo per ricevere eventuali segnalazioni e dare informazioni per contrastare e prevenire tali fenomeni, sarà allestito – lunedì 25 novembre dalle ore 15:30 alle ore 19:00 – nei pressi dell’ingresso principale della galleria commerciale “I Petali”. Sarà presente personale della Polizia di Stato altamente qualificato ed anche Psicologi specializzati nella delicata materia e nell’approccio con le vittime.

Grazie alla fattiva collaborazione della direzione de “i Petali”, che ha accolto, con grande trasporto ed interesse, l’invito ad ospitare questa manifestazione negli spazi del centro sarà possibile prendere contatti e divulgare il messaggio della prevenzione ad un vastissimo pubblico, che coglie dalle generazioni più giovani alle più mature.

All’iniziativa parteciperà, anche, l’amministrazione comunale di Reggio Emilia che, sensibile all’argomento, sostiene il progetto della Polizia di Stato fornendo materiale informativo di supporto alla campagna di prevenzione

Nel corso dell’attività sarà distribuito materiale divulgativo.

(foto: il Questore di Reggio Emilia ed il Direttore de “I Petali” dott. Simone Priori suggellano l’accordo per promuovere la campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è Amore”)