Gli studenti dell’Elsa Morante incontrano lo scrittore Alessandro Gallo

E’ tempo di incontri con gli autori all’IIS ”Elsa Morante” di Sassuolo: Alessandro Gallo, scrittore che nei suoi romanzi narra di adolescenti che vivono in terra di camorra, incontrerà gli alunni delle seconde dell’indirizzo Tecnico per il turismo e Professionale per il commercio, oltre ad alcuni studenti del corso serale, nella mattinata di martedì 26 novembre 2019, dalle ore 08:00 alle ore 10:30. L’iniziativa si colloca all’interno delle attività didattiche e del progetto “Cittadini attivi e consapevoli sui temi della legalità e della convivenza civile”, approvato dagli organi collegiali e coerente con il piano dell’offerta formativa dell’istituto.

ALESSANDRO GALLO: nato a Napoli nel 1986. È scrittore, attore e regista teatrale. Vive a Bologna e da anni lavora nel campo dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile. Ha pubblicato il romanzo autobiografico Scimmie (2011, Premio Iride, Cava de’ Tirreni 2012), Andrea torna a settembre (2014) e Tutta un’altra storia (2017, Premio Sgarrupato 2018). È coautore insieme a Giulia Di Girolamo del romanzo-inchiesta sulle mafie in Emilia-Romagna Non diamoci pace. Diario di un viaggio (il)legale (2014), e autore nelle antologie La giusta parte (2011), La Via di fuori (2012) e La Grammatica di Nisida (2013, Premio Napoli Cultural 2013). Nel 2014 ha ricevuto la Medaglia d’argento al valor civile Premio Carlo La Catena per l’attività editoriale e per il teatro di impegno civile. Nel 2016 ha ricevuto il Carlino d’Oro da QN Il Resto del Carlino per le attività educational al contrasto alle mafie. Il suo ultimo romanzo è Era tuo padre (Rizzoli, 2019).