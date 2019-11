Hockey, uBroker Scandiano che botta! Viareggio passa con merito

Peggiore risveglio non ci poteva essere, a tre giorni dall’entusiasmante vittoria di Sarzana. E dopo il primo successo esterno della stagione, ecco che – a ruota – per l’uBroker Scandiano giunge il primo kappaò al PalaRegnani, dove nessuna squadra, finora, aveva portato via un solo punto.

A compiere l’impresa corsara, sabato sera, è stato (con il punteggio di 5-2) un Viareggio determinatissimo e quasi perfetto, che si conferma tra le più accreditate formazioni della Serie A1. Di certo, la migliore squadra vista in queste prime dieci giornate a Scandiano. Per i rossoblù di Roberto Crudeli, protagonisti di una prestazione al di sotto delle possibilità, un passo indietro che complica non poco le cose in chiave Final Eight di Coppa Italia: ora, per rientrare tra le prime otto al termine del girone d’andata, occorrerà probabilmente non solo battere il Follonica in casa ma anche aggiungere qualche punto da raccogliere su piste roventi come Lodi e Forte dei Marmi.

La cronaca:

Viareggio parte aggressivo, un atteggiamento che l’uBroker contrasta con troppa timidezza, pagandone le conseguenze con il tremendo uno-due di Selva al quinto minuto. Scandiano subisce il colpo, cadendo – per qualche minuto – in uno stato semiconfusionale. Pian piano i rossoblù cercano di entrare in partita, senza peraltro uscire da un certo stato di difficoltà che coinvolge sia la fase offensiva che quella difensiva. Al ventesimo a Tataranni non riesce la trasformazione della punizione di prima concessa per fallo (con cartellino blu per Selva), e la squadra non riesce a sfruttare i susseguenti due minuti di superiorità numerica.La crescita però della formazione rossoblù si concretizza a poco meno di due minuti dalla prima sirena, con il gol di Festa. Si chiude sull’1-2 un primo tempo in cui effettivamente il Viareggio ha prodotto un gioco più continuo.

E così come ha marcato la fine del primo tempo, l’uBorker marca l’inizio ripresa – con la rete di Gelmà sùbito seguita da quella di Cinquini (rete da metà campo!). Ma adesso la squadra di Crudeli c’è. Decimo fallo di squadra uBroker al quinto minuto, con Verona ottimo nel fermare il tentativo di Muglia. Gara che si fa equilibratissima ed estremamente combattuta, con occasioni a ripetizione da entrambe le parti. Al dodicesimo gli ospiti tornano sul doppio vantaggio con la deviazione vincente di Muglia. Un minuto dopo (decimo fallo di squadra viareggino) Festa va sul dischetto per la punizione di prima che Barozzi neutralizza. Come nel primo tempo, la squadra di Crudeli accusa il colpo del doppio svantaggio, peccando in troppe imprecisioni: il gol del 5-2 di Muglia è di fatto il titolo di coda del match.

Il tabellino:

UBROKER HOCKEY SCANDIANO – CGC VIAREGGIO 2-5

Reti 1° tempo: 4.07 Selva, 4.26 Selva, 23.15 Festa.

Reti 2° tempo: 1.11 Gelmà, 1.16 Cinquini 11.55 Muglia, 19.50 Muglia

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, De Pietri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

CGC VIAREGGIO: Barozzi, Montigel, Muglia, D’Anna, Selva Cristià, Lombardi, Rosi, Puccinelli, Torre. Allenatore: Dolce.

Arbitri: Eccelsi e Rondina.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Selva.

Le partite della decima giornata d’andata. Sabato 23 novembre: Lodi-Follonica 5-3, Scandiano-Viareggio 2-5, Valdagno-Bassano 3-1, Breganze-Forte dei Marmi 2-3, Montebello-Trissino 2-1, Sandrigo-Sarzana 1-5. Domenica 24 novembre: Correggio-Monza.

Classifica: Lodi 27, Forte dei Marmi 18, Valdagno 17, Scandiano 16, Trissino 16, Breganze 14, Viareggio 14, Bassano 11, Follonica 11, Sarzana 11, Montebello 10, Sandrigo 10, Monza 9, Correggio 6.

Le partite della undicesima e terzultima giornata d’andata. Sabato 30 novembre: Follonica-Breganze, Lodi-Valdagno, Monza-Montebello, Forte dei Marmi-Scandiano, Viareggio-Sandrigo. Domenica 1 dicembre: Trissino-Bassano. Mercoledì 4 dicembre: Sarzana-Correggio.