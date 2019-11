Mercoledì 27 novembre, a Carpi presso il Centro Sociale Graziosi di via Sigonio, andrà in scena “I.O. (Iago-Otello)” dall’Otello di Shakespeare, nell’ambito di “Nemmeno con un fiore”, iniziative organizzate dai Comuni dell’Unione Terre d’Argine in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’iniziative è ad ingresso gratuito.