Personale dell’artista Pablo Scialoja allo Splash Museum

Giovedì 28 novembre alle ore 18,30 si apre la stagione artistica dello Splash Museum con la personale dell’artista Pablo Scialoja dal titolo “Paesaggiando”. L’artista, che arriva da Pesaro, espone quello che sono le sue emozioni colorate dopo aver fatto un viaggio. Lui stesso afferma che ogni viaggio è un’esperienza emozionale che lo riempie di colori e sente il bisogno di mettere su tela quello che ha dentro di sé.

Le sue opere hanno colori sgargianti, le cromie si affiancano in maniera stridente senza mai essere davvero esagerate. I paesaggi di Pablo sono sognanti e fiabeschi pur restando reali, sarà una mostra che piacerà a grandi e piccoli perché ha il potere di trasmettere gioia. Il vernissage sarà preceduto da un laboratorio artistico per i bambini della scuola Primaria San G. Bosco. Gli alunni che parteciperanno al laboratorio avranno modo di sperimentare i colori di Pablo e di realizzare un loro paesaggio coloratissimo da portare a casa. I bambini dello Splash sono abituati agli incontri con gli artisti per un percorso educativo che vuole valorizzare le unicità e i talenti di ognuno, dove si pongono le basi per una buona conoscenza culturale dell’arte. La Fondazione Culturale Pensare Oltre di Milano qualche giorno fa ha presentato in Senato un progetto educativo di Bottega d’arte, sono percorsi artistici per valorizzare l’esperienza alla bellezza partendo dai bambini. Questo percorso viene perseguito allo Splash già dal 2010 e i nostri bambini sono consapevoli che frequentano una scuola speciale dove si vive e si fa bellezza.

La mostra è a cura di Tina de Falco, esperta d’arte infantile e ideatrice dello Splash Museum, resterà aperta fino al 20 dicembre e potrà essere visitata previa mail a MOIC82800C@istruzione.it.