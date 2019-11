Droga agli studenti, 20enne denunciato a Reggio Emilia

Dai controlli sugli studenti ha preso spunto la pregevole attività antidroga condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti, che partendo proprio dalla discreta ma attenta vigilanza su questi ragazzi, monitorati per diverse settimane, sono arrivati ad uno studente incensurato reggiano risultato cedere stupefacenti (marijuana) a giovani in età scolare.

Una decina di grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e pesatura dello stesso ma soprattutto un agenda contabile con riportate cifre associate a nomi. Questo quanto trovato in disponibilità del 20enne reggiano, insospettabile e incensurato, ora denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’attività ha quindi preso spunto dal monitoraggio degli studenti che frequentano gli istituti superiori di Castelnovo Monti. Nel corso di tali attività, un minorenne è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana detenute a per uso personale non terapeutico. Il giovane è stato quindi segnalato quale assuntore dai carabinieri che nel corso degli approfondimenti investigativi, finalizzati ad accertare come lo stesso fosse entrato in possesso dello stupefacente, hanno indirizzato le attenzioni investigative nei confronti di un 20enne abitate a Reggio Emilia. Quest’ultimo è stato quindi “visitato” dai militari che hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del ragazzo ubicata a Reggio Emilia, che si concludeva con esito positivo. L’agenda contenente cifre e nomi manoscritti riferibili ad attività di spaccio, ora è all’attento vaglio dei carabinieri che intendono ricostruire l’eventuale giro messo in piedi dal giovane.