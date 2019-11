“I.O. Iago – Otello”: giovedì all’Auditorium Bertoli con ingresso gratuito

Proseguirà giovedì 28 Novembre all’Auditorium Bertoli, il programma di iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Giovedì 28 novembre, con inizio alle ore 20,45 ed ingresso gratuito, il Circolo Culturale Artemisia proporrà all’Auditorium Beroli “I.O. Iago – Otello”: lo spettacolo di 45 minuti tratto dall’Otello di Shakespeare messo in scena dalla Compagnia Sted – Teatro, di e con Tony Cortese e Marco Marzaioli.

Si tratta di uno spettacolo in cui il pubblico viene separato, sin dall’inizio: uomini da uina parte, donne dall’altra, seduti a specchio dove ogni gruppo vede l’altro frontalmente. In mezzo i due attori interpreteranno Iago e Otello. Uno spettacolo in cui non c’è divisione tra platea e scena, tra spettatore ed attore: tutto e tutti sono parte della tragedia.