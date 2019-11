L’università italiana alla conquista dell’America: a New York nasce l’Italian Academic Center

È stato inaugurato a New York City l’Italian Academic Center, un nuovo spazio nel cuore del campus della Cornell Tech che ospiterà progetti di innovazione e iniziative di formazione e ricerca promossi da tre tra i più conosciuti e prestigiosi atenei italiani: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Sapienza Università di Roma e Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’Italian Academic Center è stato aperto ufficialmente dai rettori Francesco Ubertini, Eugenio Gaudio e Gaetano Manfredi, insieme al Dean di Cornell Tech Greg Morrisett.

Il nuovo spazio è ospitato all’interno del Tata Innovation Center, struttura disegnata e costruita secondo principi e tecnologie sostenibili che fa parte del campus della Cornell Tech, la “Silicon Valley verticale” sulla Roosvelt Island nata dalla collaborazione tra Cornell University di New York (USA) e Technion – Israel Institute of Technology di Haifa (Israele).

Sviluppo di startup innovative e iniziative imprenditoriali legate alla ricerca accademica, oltre che nuove attività formative congiunte saranno le azioni che animeranno il centro. Il ricco ecosistema accademico americano e i sistemi industriali coinvolti permetteranno ai tre atenei italiani di dare vita a nuove modalità di collaborazione, stimolando la nascita di progetti multidisciplinari e promuovendo partenariati pubblici e privati, anche grazie alla collaborazione con le comunità locali, con un’attenzione particolare per innovazione e sostenibilità.

L’impulso per arrivare a questo traguardo è arrivato dal Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU – Honers Center for Italian Universities, associazione che da tempo contribuisce alla collaborazione accademica tra Italia e Stati Uniti organizzando a New York una serie di summer school che coinvolgono atenei italiani e statunitensi.

L’Italian Academic Center è il passo successivo di questo percorso: un’opportunità senza precedenti per la comunità accademica italiana, che permetterà di divulgare e promuovere le attività, le idee e le proposte degli atenei coinvolti, aprendosi allo stesso tempo al ricco contesto accademico, sociale ed industriale degli Stati Uniti.

L’Università di Bologna, in particolare, grazie ad un accordo di collaborazione siglato con Cornell Tech potrà sviluppare nuove iniziative congiunte, con scambi di studenti di dottorato e ricercatori, su due tematiche centrali per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sociale: l’Automotive e la mobilità del futuro (a partire dall’esperienza di MUNER – Motorvehicle University of Emilia Romagna) e le sfide della Data Science per la gestione e l’elaborazione dei Big Data. Una novità che permetterà di rafforzare ancora di più i rapporti tra l’Alma Mater e gli Stati Uniti, e che sarà animata anche grazie alla presenza dell’Unibo East Coast Alumni Chapter, l’associazione di laureati dell’Università di Bologna attivi sulla costa est americana.