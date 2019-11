Milano lifesaving: il 5° Rosa Camuna fa ripartire la specialità. Ok Maranello Nuoto e Asi Nuoto Modena

Milano lifesaving: il 5° Rosa Camuna fa ripartire la specialità. Ok Maranello...

La stagione lifesaving di Maranello Nuoto è decollata in occasione del meeting Rosa Camuna giunto alla 5^ edizione e organizzata dal Comitato lombardo FIN alla piscina Daniela Samuele.

Un appuntamento nazionale sulle distanze sprint che ogni anno richiama tante o tutte le formazioni del nord Italia e che ha mostrato in buona condizione la formazione di coach Fabrizio Sfondrini che ha piazzato la formazione Ragazzi al 2° posto della classifica del Rosa Camuna riservato alla categoria e al 3° posto del Trofeo Lombardia categoria assoluti.

Le individualità hanno portato sul podio Andrea Dallari a pinne, per tre volte Pietro Alberini, Guerzoni nel percorso misto come Laura Medici ma soprattutto le staffette, sia manichino in cui svettano i Ragazzi di Maranello con Alberini Fantuzzi Dallari e Passeri che nelle mista d’argento sia nella cat. ragazzi femminile con Zaccarini, Morabito, Soli, Medici, che al maschile con Visconti, Dallari, Alberini, Fantuzzi.

Ai blocchi anche ASI nuoto Modena che sale sul podio con Martina Dallari ma mostra anche i continui progressi di Elisa Dotti e Marco Spoto.