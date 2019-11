Un film per riflettere, a Fiorano continuano le iniziative per l’eliminazione della violenza sulle donne

Un film per riflettere, a Fiorano continuano le iniziative per l’eliminazione della...

Mercoledì 27 novembre, alle ore 21, al cinema teatro Astoria è in programma il documentario ‘Dicktatorship – fallo e basta!’ di Gustav Hofer e Luca Ragazzi. L’ingresso è libero e gratuito. La pellicola, si inserisce tra le iniziative distrettuali per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed è compresa nella rassegna Film d’essai.

Il documentario racconta di Gustav e Luca vivono insieme da tanti anni. Un giorno, a colazione, una battuta infelice rischia di mettere in crisi il loro rapporto: possibile che Gustav non si sia mai reso conto che Luca è un maschilista? E come mai anche un uomo progressista come Luca è capace di atteggiamenti sessisti senza neanche accorgersene? La discussione è il pretesto per iniziare un’analisi puntuale del loro – e nostro – Paese. Un viaggio caleidoscopico e a tratti esilarante che li porterà a una conclusione inevitabile: sono gli uomini a dover cambiare, perché le donne, a quanto pare, lo hanno fatto già da tempo.