Alla scoperta dei lavori del futuro con il Festival della Cultura tecnica

Come si diventa scienziato? Cosa fa un giornalista al tempo dei social media? In futuro dovrò condividere l’ufficio con un robot? Voglio diventare un webmaster, cosa devo studiare? Attraverso i big data posso inventarmi un nuovo lavoro? Non sono domande originali o curiose, ma gli interrogativi a cui i ragazzi di oggi dovranno dare risposte nel futuro, non appena si affacceranno al mondo del lavoro.

Per cominciare a destreggiarsi con nuovi linguaggi e nuove professioni sono stati pensati i progetti Ippocampo e Lab.Or presso lo Spazio LEO dell’Istituto comprensivo 3 di Modena (Via Mattarella 145). I laboratori – che si svolgeranno giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 18.00 alle 20.00 – fanno parte del programma del Festival della Cultura, la rassegna diffusa sull’intero territorio regionale, che conta nella provincia di Modena decine di iniziative in scuole, imprese, incubatori, istituzioni e associazioni.

«Il Festival della Cultura tecnica – spiegano i promotori – rappresenta un’iniziativa ad alto valore strategico proprio perché fa acquisire a famiglie, studenti e studentesse consapevolezza sul valore reale della cultura tecnico-scientifica: l’ambizione del Festival sta nell’affermare che per fare un mestiere serve competenza, che per fare andare avanti il Paese serve competenza. La cultura, prima condizione per lo sviluppo, cresce e si diffonde se nelle persone si coltiva la passione per la conoscenza e per l’apprendimento». Il programma aggiornato e le indicazioni su come partecipare ai singoli eventi sono consultabili sul sito web er.festivalculturatecnica.it

A condurre i laboratori di giovedì 28 all’Istituto comprensivo 3 di Modena saranno professionisti, insegnanti ed esperti nei settori della robotica, cineweb, tv e agrifood. A Tullia Urschitz, insegnante di matematica e scienze in una scuola secondaria nei pressi di Verona, è affidato il laboratorio “Intelligenza artificiale e uso del Papper”, il primo robot che impiegato in un hotel italiano. Cosimo Ribezzo e Andrea Crispino, fondatore di Luna Partner, si occuperanno di “Voglio diventare webmaster, responsabile del progetto e della gestione di un sito web”. L’architetto Francesco Bombardi accompagnerà i ragazzi a essere “Architetto per un giorno”. Il giornalista Davide Berti racconterà i “segreti” del suo mestiere e come è cambiato il modo di comunicare. Nel corso della serata è previsto un collegamento video con Michael Donnellan, regista della www.ingeniofilms.com di Los Angeles.

Hanno aderito al Festival della Cultura tecnica: il Comune di Modena, capofila del progetto, la Provincia di Modena, il Comune di Fiorano Modenese, la Camera di Commercio di Modena, Ial Emilia-Romagna, Fondazione San Filippo Neri, Cna Modena, Democenter, Mak-ER (la Rete della manifattura digitale in Emilia-Romagna), Interreg Central Europe, General Networking, Make It, Lumen, A.I.D.A., TEC Eurolab, ANMIG, IIS Elsa Morante, Spazio LEO – Istituto comprensivo 3, Iss Adolfo Venturi, Iss Ferrari, Its Biomedicale – Nuove tecnologie della vita, TPM – Tecnopolo Mario Veronesi, associazione Lumen. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e fa parte delle “Operazioni orientative per il successo formativo” PO FSE 2014/2020 – Rif. PA 2018-10697/RER approvato con DGR 2142 del 10/12/2018 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.