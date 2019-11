Due nuove corse per collegare meglio Casalgrande a Sassuolo negli orari scolastici

Due nuove corse autobus, dedicate agli studenti ma non solo, per collegare Casalgrande a Sassuolo al mattino e nel primissimo pomeriggio. E’ questo il risultato raggiunto dall’amministrazione, grazie al lavoro portato avanti dalla consigliera Lorella Ferrari con Seta e l’Agenzia della Mobilità. Un lavoro cominciato con la raccolta di segnalazioni di disagi nel trasporto scolastico Casalgrande – Sassuolo, da parte di almeno 25 famiglie. In particolare il disagio, conosciuto da tempo, era dovuto alla mancanza di fermate ad orari ‘utili’ per le famiglie sulla sp467. Un problema dovuto anche ai frequenti ritardi sulla linea ferroviaria, che facevano perdere le coincidenze con le navette bus.

Grazie ad un confronto costante con l’Agenzia Mobilità e Seta, è stata progettata una soluzione che amplia l’offerta e riduce i disagi segnalati dai cittadini. Al mattino è stata aggiunta una corsa scolastica che parte alle 7.05 da Casalgrande Campo e arriva alle 7.41 alla fermata Sassuolo; dal lunedì al venerdì sarà poi presente una corsa che parte alle 13.55 da Sassuolo e arriva alle 14.28 alla fermata di Casalgrande Campo. Leggermente diverso l’orario per la giornata di Sabato: 13.45 da Sassuolo, per un arrivo a Casalgrande Campo alle 14.18.

Questa soluzione permette di raggiungere diversi risultati. Il primo, è quello di dare copertura a tutti gli istituti, anche in caso di orari di entrata e uscita differenziati; supera la sostanziale inservibilità della corsa del treno che non copriva l’orario 12.50 – 13.05; riduce il traffico auto, sgravando i genitori del compito di trasportare i figli a scuola con il mezzo privato.