Incendio in abitazione a San Giovanni in Persiceto

Ieri pomeriggio poco dopo le 17 i vigili del fuoco, dalla centrale e dal distaccamento volontario di San Giovanni, sono intervenuti in via Montirone 40 a San Giovanni Persiceto per un incendio in abitazione. I residenti sono usciti da soli e hanno dato l’allarme. Non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sia i Carabinieri che la Polizia di Stato. Soccorsi coordinati dal funzionario di guardia dei vigili del fuoco.