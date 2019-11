Insieme per il Lavoro conquista il secondo posto agli European Enterprise Promotion Awards

Martedì 26 novembre a Helsinki il progetto Insieme per il Lavoro è stato premiato con il secondo posto agli European Enterprise Promotion Awards, i premi europei per la promozione d’impresa.

Insieme per il Lavoro, selezionato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a rappresentare l’Italia, era in lizza per la categoria “Imprenditorialità responsabile e inclusiva”, che riconosce le iniziative nazionali, regionali o locali di autorità o partenariati pubblico-privati capaci di promuovere la responsabilità sociale d’impresa nell’ambito delle piccole e medie imprese. Questa categoria riconosce altresì gli sforzi volti a promuovere l’imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati, come disoccupati, in particolare quelli a lungo termine, migranti regolari, disabili o persone appartenenti a minoranze etniche.

Il contest è promosso dalla Direzione generale del Mercato interno, industria imprenditoria e PMI della Commissione europea e nasce per identificare e riconoscere le iniziative più efficaci per la promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità in Europa. Si pone inoltre l’obiettivo di evidenziare le migliori politiche e pratiche dell’imprenditorialità, sensibilizzando il valore aggiunto del fare impresa in modo responsabile oltre a incoraggiare e ispirare la nascita di nuovi imprenditori.

“Congratulazioni alla Germania vincitrice del premio europeo sulla “Promozione d’impresa responsabile ed inclusiva” ha commentato Marco Lombardo, assessore del Comune di Bologna, con delega al Progetto Insieme per il Lavoro – Nonostante la vittoria sfumata di un soffio, portiamo a casa un grande riconoscimento per il progetto di “Insieme per il lavoro” che va nella direzione della sostenibilità e dell’innovazione sociale tracciata dalla Commissione europea, in questa edizione dell’Assemblea Generale delle promozione delle piccole e medie imprese. Un riconoscimento che va tributato, in primo luogo, a tutte le persone che lavorano quotidianamente in Città metropolitana, nel Comune di Bologna, nella Fondazione San Petronio, nel Board delle Imprese di Insieme per il Lavoro a favore delle persone che ne hanno bisogno”.