Mirandola nel weekend del 29/30 novembre e 1 dicembre

Secondo appuntamento con la rassegna cinematografica “Montalcinema 2019” il cinema all’auditorium Montalcini di Mirandola. Venerdì 29 novembre alle ore 21,15 toccherà alla pellicola del 2018 Ali Abbasi “Border Creature di confine”, premiato al Festival di Cannes Con Eva Melander, il film narra di una guardia che lavora sul confine e che si trova ad affrontare la novità di non riuscire più a riconoscere i fuorilegge. Si ricorda che: le proiezioni si terranno presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, in via 29 Maggio 4, a Mirandola. La biglietteria verrà aperta circa 30 minuti prima dell’inizio della proiezioni fino ad esaurimento posti. Non si effettuano prenotazioni. Il costo del biglietto varierà da 5,00 euro (intero) a 3,00 euro (ridotto, under 12). Per informazioni, circolo.pacchioni@gmail.com, oppure www.facebook.com/circolo.pacchioni.

MIRANDOLA, VENERDI’ 29 NOVEMBRE, BIBLIOTECA “E.GARIN”: “IL VERME IN FONDO ALLA FILA” RACCONTI IN MUSICA PER BAMBINI

“Ultimo venne il verme” una raccolta di favole di Nicola Cinquetti abitate da molti animali ma qua e là anche da qualche umano, raccontate però in musica. Questa l’iniziativa, in programma venerdì 29 novembre alle ore 17.00 presso la biblioteca comunale “E. Garin” di Mirandola (via 29 maggio) aperta ai bimbi dai 6 ai 10 anni. Con le musiche di Federico Squassabia e la voce Alfonso Cuccurullo si racconterà della balena che si sente piccola, il cane poeta che recita la luna per le orecchie di una talpa, bambini fiori e bambini di traverso che bisogna proprio raddrizzare. La prenotazione è obbligatoria allo 0535 29783 oppure 0535 29778.

MIRANDOLA, VENERDI’ 29 NOVEMBRE AULA MAGNA SCUOLE T. NUVOLARI: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA MIRANDOLA PILLOLE DI STORIA LOCALE

Venerdi’ 29 novembre alle ore 17,30 presso le scuole medie di Mirandola Vanni Chierici presenterà il suo primo libro: Mirandola, pillole di storia locale. Edito da Al Barnardon è sponsorizzato dalla Università della Libera Età e da Auser. Sarà introdotto da Fabrizio Artioli e presentato dalla professoressa Giuliana Mecugni. L’autore narra vecchie storie mirandolesi di vita quotidiana da tramandare a figli e nipoti.

MIRANDOLA, SABATO 30 NOVEMBRE, FOYER DEL TEATRO NUOVO: GIORNATA DI STUDI SU GIOVAN BATTISTA SUSIO

Nel 500° anniversario dalla nascita di Giovan Battista Susio sabato 30 novembre 2019 alle ore 16,30 presso il Foyer Teatro Nuovo in piazza Costituente a Mirandola si terrà una giornata di studio sul noto medico ed umanista. L’incontro aperto a tutti, organizzato e promosso dal Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, vedrà la partecipazione di: Gianluca Tusini dell’Università di Bologna che focalizzerà l’attenzione su “Mirandola ai tempi di Giovan Battista Susio”. Con lui sempre della medesima realtà universitaria, Alfredo Aurigemma con “Giovan Battista Susio, biografia di un medico umanista” e Marco Cavina che invece parlerà di “Susio e la sedicente letteratura “antiduellistica” a metà del Cinquecento”. Ad introdurre la giornata, Renata Bertoli, e Claudio Sgarbanti, rispettivamente presidente vice presidente del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, per l’occasione saranno esposti i libri del XVI secolo di Giovan Battista Susio e di Antonio Bernardi.

MIRANDOLA, SABATO 30 NOVEMBRE, SI CONCLUDE LA FESTA DELL’ALBERO TRA LABORATORI PER BIMBI E CORSI DI POTATURA PER RAGAZZI

Sabato 30 novembre si conclude “La festa dell’albero” diverse le iniziative in programma: presso la biblioteca comunale “E. Garin”, dalle 16,30 si terrà prima un laboratorio fotografico sugli alberi, con Enrico Forapani, per bambini dai 4 ai 10 anni. A seguire un laboratorio artistico di foliage, “Fiori d’autunno”, organizzato dall’Ass. Simone Catellani di San Giacomo Roncole. Per i più grandi, invece, il Giardino Botanico La Pica ha messo in programma “Diamoci un taglio”, corso di potatura rivolto ai giovani dai 16 anni in su. I volontari della Pica sono da sempre impegnati per l’ambiente del nostro territorio. Il presidente Giorgio Cavazza ha partecipato negli anni ‘80 ad un censimento del verde e ad uno studio sulla quantità di alberi necessari per ridurre le emissioni presenti in atmosfera. Da lì è iniziato il suo impegno: ha realizzato il rimboschimento alla Madonnina della Valle, in fondo a via Imperiale, in collaborazione con le scuole medie e gli scout. Ha creato un bosco e, infine, grazie alla onlus la Pica, un giardino botanico.

MIRANDOLA, SABATO 30 NOVEMBRE, AUDITORIUM MONTALCINI: INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA FILARMONICA “G. ANDREOLI”

In occasione del 50° anniversario dei concerti a Mirandola della Filarmonica Cittadina “G. Andreoli”, sabato 30 novembre, presso l’Auditorium Montalcini sarà inaugurata la mostra “50 anni a teatro”, esposizione fotografica che ripercorre la storia dell’orchestra. L’evento si terrà a partire alle ore 15:00 presso il Foyer dell’Auditorium “Rita Levi Montalcini” in via 29 Maggio n. 4.

MIRANDOLA, DOMENICA 1 DICEMBRE, PRESENTAZIONE “BIOGRAFIE PICHENSI” E CONCERTO “COLOR DE BUENOS AIRES”

Due momenti, un incontro unico. Domenica 1° dicembre 2019 alle ore 16.30, presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” in via 29 Maggio n. 4 a Mirandola, saranno presentate le “Biografie Pichensi”, volumi XVII, XVIII, XIX e XX della Collezione “Memorie storiche della Città e dell’antico Ducato della Mirandola”. A seguire il concerto “Color De Buenos Aires Le musiche di Astor Piazzolla e dell’America latina” a cura della Filarmonica “G. Andreoli”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola con ingresso gratuito previa prenotazione al numero 0535 22455.

MIRANDOLA, DOMENICA 1 DICEMBRE, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT GARA INDOOR DI TIRO CON L’ARCO XIV TORNEO CITTA’ DI MIRANDOLA.

Domenica 1 dicembre presso il palazzetto dello sport, in via Tazio Nuvolari 13/15 a Mirandola, si svolgerà il XIV° Torneo Città di Mirandola, gara indoor di Tiro con l’arco, trofeo “Renzo” memorial Marino Pradella 12° edizione. Le gare si terranno durante l’intero corso della giornata a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00. All’evento sportivo parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia e prevalentemente dalle provincie e regioni limitrofe come Veneto, Lombardia, Marche. Sarà possibile per tutti accedere al palazzetto per assistere alle gare.