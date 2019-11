Autori in Prestito: a S.Ilario l’editor Dalia Oggero

Sabato 30 novembre (ore 17.30) primo appuntamento a Sant’Ilario con la rassegna “Autori in Prestito” che anima l’autunno delle Biblioteche reggiane. Ospite del pomeriggio sarà Dalia Oggero, da molti anni editor di narrativa italiana all’Einaudi, che ha seguito la pubblicazione di libri di Mario Rigoni Stern, Sebastiano Vassalli, Lalla Romano, Walter Siti, Diego De Silva, Marcello Fois. Un’occasione per entrare nel “laboratorio” dell’industria editoriale in cui nascono i libri. Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858.