Sabato 30 novembre “Bimbalbero”, 300 nuovi alberi a Castelfranco Emilia

Sarà recuperata questo sabato, 30 novembre, a partire dalle ore 9:00, Bimbalbero, la piantumazione di circa 300 alberi nel territorio di Castelfranco Emilia – sia nel capoluogo che in alcune frazioni del territorio (Gaggio, Panzano e Manzolino) – realizzata in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Spallanzani, le Associazioni di volontariato, le Polisportive e i singoli cittadini. Grazie a questa iniziativa – in programma lo scorso sabato a chiusura delle iniziative della settimana UNESCO della Sostenibilità Ambientale, ma poi rinviata a causa del maltempo – sarà piantumato un albero per ogni nuovo nato del biennio 2017/2018.

«Questi eventi nascono dall’approvazione della Dichiarazione di emergenza climatica in Consiglio comunale lo scorso ottobre e dalle sollecitazioni del territorio, desideroso più che mai di impegnarsi per la cura dell’ambiente e per il benessere della propria Città» ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Ambientali Valentina Graziosi sottolineando come «il lavoro degli studenti dell’Istituto Spallanzani miri, inoltre, a creare nuove sinergie col territorio, mettendo a frutto gli insegnamenti, ma anche mettendosi in gioco in prima persona per pensare assieme alla Città a concretizzare gli obiettivi dell’agenda 2030. L’obiettivo di questi eventi e dei tavoli di lavoro che abbiamo creato in queste settimane – ha concluso – è la condivisione quanto più ampia possibile di strategie e progettualità legate ai temi della sostenibilità ambientale, capaci di coinvolgere la cittadinanza in modo sempre più capillare».