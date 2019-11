Tennis, Campionato nazionale a squadre A2 femminile, lo Sporting a caccia della salvezza

Per l’A2 femminile dello Sporting è l’ora della verità. Già da questo week end, infatti, le sassolesi scenderanno in campo per disputare i play out alla ricerca della riconferma nel campionato cadetto di A2 per la prossima stagione.

Dopo aver allontanato lo spettro della retrocessione diretta, pareggiando a Torino contro il Circolo della Stampa “B” all’ultima giornata della fase a gironi, si apre ora un nuovo capitolo per le atlete dello Sporting che incroceranno le racchette con il TC Cagliari in una doppia sfida a tabellone, con incontri di andata e ritorno.

L’andata si giocherà questa domenica e le sassolesi avranno dalla loro parte il fattore campo, dato che giocheranno in casa, davanti ai propri sostenitori. Il capitano di casa, il Maestro Massimo Nicolini, farà affidamento proprio su questo vantaggio e sulla preparazione che ha svolto con le ragazze nella settimana che ha avuto a disposizione, contando anche sul fatto che le sarde hanno già giocato un incontro domenica scorsa.

Gli incontri avranno inizio alle ore 10, nella struttura indoor di Via Vandelli, con ingresso libero.