Domani lezioni sospese al Corni di via Da Vinci a Modena per guasto idrico

Domani lezioni sospese al Corni di via Da Vinci a Modena per...

Lezioni sospese domani, per gli studenti e i docenti dell’istituto Corni di Modena, succursale di via Leonardo da Vinci, a causa di una perdita all’impianto di adduzione idrica. I tecnici della Provincia sono al lavoro per individuare la perdita e risolvere la criticità nelle prossime ore. Attualmente, nell’istituto, non è possibile erogare l’acqua e di conseguenza è inibito l’utilizzo dei servizi igienici.

Il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei ha emesso in queste ore l’ordinanza che dispone la sospensione delle lezioni per la giornata di sabato 30 novembre, vista la necessità di procedere con somma urgenza ai lavori di riparazione della linea di adduzione dell’impianto idrico la cui rottura impedisce la provvista dell’acqua.

A causa dell’indisponibilità del plesso scolastico, la cerimonia di conferimento del “Premio FERMO CORNI”, prevista per la giornata di domani alle 9,45 presso l’auditorium di via Leonardo Da Vinci, è spostata al Planetario civico di Modena, in viale Jacopo Barozzi, 31.

E’ inoltre posticipato a sabato 7 dicembre, l’open day dell’Iis Corni previsto per domani pomeriggio sempre nella sede succursale interessata dal guasto.