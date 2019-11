Il Comune di Castelfranco Emilia conferisce la Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre

Nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 28 novembre, è stata approvata con voto a maggioranza una mozione attraverso cui si chiedeva il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.

«E’ un Onore, proprio con la O maiuscola, essere il Sindaco di una città il cui Consiglio ha deciso di conferire questo importante riconoscimento a una persona, prima ancora che una grande rappresentante delle Istituzioni del nostro Paese, semplicemente straordinaria come la Senatrice Liliana Segre» ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano sottolineando altresì come quanto sia «straordinario l’esempio che questa donna, con la sua storia, il suo vissuto, ma anche con la sua quotidianità, il suo senso delle Istituzioni, riesce a dare a tutti noi e, soprattutto, alle nuove generazioni. In una fase storica e sociale quale quella attuale, dove tutto scorre con velocità fin troppo fulminea, e dove talvolta la memoria ha dei confini evidentemente a corto raggio – ha concluso Gargano – ritengo sia utile porre ancora una volta, seppur nel nostro piccolo, la lente d’ingrandimento sull’esempio che questa Donna rappresenta per tutti noi, non solo oggi ma anche, e soprattutto, per le generazioni future».