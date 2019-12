Il Sindaco Menani si complimenta per l’operazione del Commissariato cittadino

“Ancora un importantissimo lavoro fatto di indagini ed attenzione al territorio, per i quali ringrazio gli agenti del Commissariato di Sassuolo a nome dell’intera città”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani interviene riguardo l’arresto dei titolari di un autolavaggio in zona Parco Ducale, trovati in possesso di sostanze stupefacenti e di un vero e proprio arsenale di armi.

“Ancora una volta – prosegue il Sindaco – il lavoro delle Forze dell’Ordine è partito da segnalazioni di privati cittadini che hanno intravisto qualcosa di sospetto ed avvisato gli agenti, il tutto è proseguito grazie alla preparazione ed alla dedizione degli uomini del Commissariato che, se mai ce ne fosse stato bisogno, hanno ancor di più dimostrato il loro valore. La collaborazione tra privati cittadini e Forze dell’Ordine è fondamentale, sempre, perché riprenderci la nostra città, ripulendola da una criminalità che non può trovare terreno a Sassuolo, passa anche attraverso l’attenzione alle piccole cose che ognuno di noi deve avere se ha a cuore il proprio territorio. Una collaborazione che, come Amministrazione Comunale – conclude il Sindaco di sassuolo Gian Francesco Menani – garantiremo sempre alle Forze dell’Ordine, attraverso la Polizia Municipale e non solo”.