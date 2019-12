Un uBroker dai due volti quello che cede 6-2 sulla pista di Forte dei Marmi

Il tecnico rossoblù Roberto Crudeli, che tornava nella sua città, sperava sicuramente in un diverso “regalo” da parte dei suoi ragazzi, che dopo un buon primo tempo si sono arresi una volta incassata la rete del 4-1.

“E’ una brutta sconfitta, arrivata – dichiara Roberto Crudeli – dopo un primo tempo equilibrato nel quale abbiamo avuto diverse opportunità per andare in rete, mentre loro sono stati più cinici. La svolta è avvenuta con l’errore arbitrale che ci ha portato a subire il gol del 4-1. A quel punto la squadra si è disunita, e nell’ultimo quarto d’ora di gioco siamo stati vergognosi, assurdi”.

La seconda sconfitta consecutiva fa scivolare l’uBroker al sesto posto (due settimane fa i rossoblù erano secondi), in attesa dell’esito del match di oggi pomeriggio fra Trissino e Bassano, che potrebbe far perdere agli scandianesi un’altra posizione.

In chiave Final Eight i giochi sono ora apertissimi. La sconfitta interna del Follonica è un risultato positivo, per l’uBroker, e proprio sabato prossimo – al PalaRegnani di Scandiano – è in programma il confronto diretto con la squadra toscana. I tre punti saranno obbligatori, per Franchi e compagni, soprattutto in vista dell’ultimo impegno del girone d’andata, sulla pista della capolista Lodi. I lombardi sono crollati, ieri sera, di fronte al proprio pubblico, perdendo i primi punti sul campo e cedendo clamorosamente al Valdagno per 8-3, ma restano un ostacolo durissimo.

Il tabellino

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – UBROKER HOCKEY SCANDIANO 6-2

Reti 1° tempo: 0.21 Casas Lozano, 12.00 Tataranni, 17.20 Ambrosio, 23.43 Ambrosio.

Reti 2° tempo: 9.44 puniz. Ambrosio, 11.58 Ambrosio, 12.43 Giovannetti, 24.09 Festa.

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI: Gnata, Motaran, Giovannetti, Ambrosio, Burgaya Vilarò, Rubio Civit, Casas Lozano, Mattugini, Maremmani, Bertozzi. Allenatore: Bresciani.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, Barbieri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Silecchia e Fermi.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Casas Lozano e Gelmà, nel secondo tempo Festa.

Le partite della undicesima e terzultima giornata d’andata. Sabato 30 novembre: Follonica-Breganze 1-3, Lodi-Valdagno 3-8, Monza-Montebello 3-3, Forte dei Marmi-Scandiano 6-3, Viareggio-Sandrigo 2-1. Domenica 1 dicembre: Trissino-Bassano. Mercoledì 4 dicembre: Sarzana-Correggio.

Classifica: Lodi 27, Forte dei Marmi 21, Valdagno 20, Breganze 17, Viareggio 17, Scandiano 16, Trissino 16, Bassano 11, Follonica 11, Sarzana 11, Montebello 11, Sandrigo 10, Monza 10, Correggio 9.

Le partite della dodicesima e penultima giornata d’andata. Sabato 7 dicembre: Scandiano-Follonica, Breganze-Lodi, Bassano-Monza, Montebello-Sarzana, Sandrigo-Forte dei Marmi. Domenica 8 Dicembre: Trissino-Valdagno, Correggio-Viareggio.