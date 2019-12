Assalto al bancomat a Correggio: i malviventi fanno saltare l’ATM della banca di Desio

Stanotte intorno alle 3.00 ignoti ladri hanno fatto esplodere la postazione ATM della banca di Desio in via Conciapelli di Correggio. I carabinieri della locale stazione, allertati dal sistema d’allarme, hanno potuto accertare che ignoti ladri poco prima, utilizzando come ariete una Fiat Punto rubata poco prima ed abbandonata sul posto, avevano infranto la vetrata dei locali che ospitano il bancomat poi, attraverso il congegno cosiddetto a “marmotta”, con apposito contatto elettrico hanno fatto esplodere la postazione ATM prelevando il danaro contante riposto all’interno della casetta metallica.

I malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. In corso di quantificazione, sebbene ingenti, i danni conseguenti alla deflagrazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei militari della stazione di Correggio che stanno lavorando unitamente ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana che ha aperto un inchiesta.