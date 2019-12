Giovedì in sala Biasin incontro pubblico per la nuova piazza Martiri Partigiani

Si svolgerà giovedì prossimo, 5 dicembre, a partire dalle ore 20 in sala G.P Biasin in via Rocca 22, l’incontro organizzato dall’Amministrazione ed aperto a tutti i commercianti ed a tutta la cittadinanza per illustrare il progetto della nuova piazza Martiri Partigiani.

Con Delibera n°210 del 26 novembre scorso, infatti, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento di piazza Martiri Partigiani che prevede una spesa complessiva di 2.200.000 €, di cui € 700.000 mediante contributi ministeriali del MIBACT, € 947.093,46 mediante contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Modena e la restante parte a carico del bilancio comunale.

Le tempistiche e le varie fasi della lavorazione, oltre naturalmente al progetto, saranno gli argomenti dell’incontro aperto a tutta la cittadinanza.