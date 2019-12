Termina con ‘Nancy’ la rassegna Film d’essai al cinema teatro Astoria

Mercoledì 4 dicembre 2019 termina la prima parte della rassegna di ‘Film d’essai’ al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese, organizzata dal Comune di Fiorano Modenese con Tir Danza. L’ultima pellicola in programma, alle ore 21.00, è ‘Nancy’, candidata agli Independent Spirit Awards 2019.

Il thriller americano della regista Christina Choe racconta di una donna che è sempre più convinta di essere stata rapita da bambina. Quando incontra una coppia la cui figlia è scomparsa trent’anni prima, la realtà e la finzione cominciano a confondersi. Man mano che il loro legame si approfondisce, i dubbi ragionevoli lasciano il posto a credenze ostinate e il potere dell’emozione minaccia di superare ogni razionalità.

Biglietto 5 euro, con riduzione a 4 euro per gli under 29 e gli over 65.

Per informazioni: 0536 404371 – www.cinemateatroastoriafiorano.it.