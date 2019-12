Vignola: prosegue la trattativa sindaco-sindacati sulla navetta bus per collegare i quartieri al centro

Si è tenuto il 27 novembre scorso il terzo incontro con il Sindaco di Vignola e i sindacati pensionati Spi Cgil e Fnp Cisl, per proseguire la discussione dell’attivazione di un percorso di trasporto pubblico che colleghi i quartieri periferici al centro storico, ad oggi mancante.

Le parti sindacali hanno presentato uno specifico progetto.

“Negli ultimi anni la città di Vignola, che conta attualmente 25.521 abitanti, ha registrato nella sua popolazione un aumento dell’età anagrafica, infatti la popolazione nel 2019 è composta da 144,6 anziani ogni 100 giovani, quindi l’invecchiamento degli abitanti è in fase progressiva – spiega una nota di Spi Cgil e Fnp Cisl Vignola – Questo vuol dire senz’altro vivere più a lungo, ma ci troviamo anche davanti ad esigenze sempre maggiori delle persone anziane.

Poter accedere ai servizi sanitari, amministrativi, commerciali quotidianamente e in modo autonomo per una persona anziana diventa importante.

Considerando che il centro di Vignola è congestionato dal traffico ed è sempre più difficile poter parcheggiare, perché tutti si muovono in automobile utilizzando anche più auto all’interno della stessa famiglia, occorre pensare con urgenza ad un sistema di mobilità sostenibile per gli abitanti di Vignola”.

“I sindacati pensionati della Cgil e della Cisl di Vignola propongono quindi l’attivazione, in via sperimentale per un anno, di un autobus a 19 posti, che colleghi le zone periferiche al centro, come inizio di un modo nuovo di vivere nella città.

Da parte sua, il sindaco ha rispolverato un vecchio progetto del 2016 di riammodernamento della stazione ferroviaria (200 posti parcheggio, esercizi commerciali, ecc…) da finanziarie con risorse private e inoltre ha presentato il progetto di Amo per un’integrazione del “trasporto ferro-gomma” facendo passare le linee extraurbane (che attualmente non toccano il centro di Vignola) verso la stazione ferroviaria.

Registriamo positivamente che la nostra iniziativa, avanzata in primavera, sta sollecitando interventi di carattere generale sul servizio del trasporto extraurbano e urbano.

Auspichiamo quindi si trovino i finanziamenti per la realizzazione a breve termine dei progetti, a partire dall’autobus di collegamento tra centro e quartieri come da noi presentato.

A questo fine, i sindacati hanno chiesto al sindaco di addivenire entro l’anno alla firma di un pre-accordo”.