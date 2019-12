Giornata Imbeni 2019, domani a Palazzo d’Accursio l’incontro su “I giovani, le donne la salvaguardia dell’ambiente”

Dopo i saluti dell’assessore Marco Lombardo e della presidente della Fondazione Renzo Imbeni, Rita Medici Imbeni, interverranno: Francesca Ratti, ex segretario generale aggiunto del Parlamento Europeo (I giovani come cittadini europei. Erasmus, servizio civile europeo. Nuove proposte: il Corpo Europe o di Solidarietà); Elly Schlein, parlamentare europea (La differenza di genere come principio e le poliche della UE per realizzare un’effettiva parità di genere); Federico Casolari, docente di Diritto dell’Unione europea dell’ Università di Bologna (Disastri naturali e cambiamento climatico: incertezze e contraddizioni nella politica dell’Unione europea) e Jasmine Cattai Paladin, vincitrice della borsa di studio per la Giornata Imbeni 2017 (La Cina: le nuove vie della seta come strategia globale).

La Giornata è organizzata dalla Fondazione Renzo Imbeni per un’Europa dei diritti, in collaborazione con il Comune di Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.