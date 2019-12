Albinea: Libr’Aria regala volumi ai bambini della pediatria del Santa Maria Nuova

Anche nel 2019, come ormai da cinque anni a questa parte, il festival estivo Libr’Aria proseguirà in dicembre aprendo una finestra invernale dedicata ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

“Libr’Aria per bambini in ospedale” si svolgerà lunedì 9 dicembre, alle 16.30, nella sala civica di via Morandi 9 ad Albinea. “Il Natale di nonno Moussa” è il titolo scelto per il laboratorio didattico per far avvicinare i bambini alla lettura. Le voci narranti saranno quelle di Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani di Equilibri. L’incontro è particolarmente indicato per bambini dai 4 agli 8 anni di età.

All’iniziativa sarà presente il dottor De Fanti, direttore del reparto di reumatologia pediatrica e dell’adolescenza dell’ospedale Santa Maria Nuova, che presenterà le attività del reparto a cui verranno donati alcuni volumi della biblioteca destinati ai bimbi ricoverati.

Libr’Aria è per la sua vocazione un momento in cui la fantasia veicola gioia a allegria, le storie e i loro personaggi regalano emozioni e momenti piacevoli. Ecco il motivo per cui l’amministrazione ha voluto ripopolare questo luogo virtuale, ridare vita alle parole che dai libri accendono la fantasia dei piccoli lettori, pensando proprio a quei bambini che stanno vivendo un momento difficile della loro esistenza.

Nata da un confronto tra il reparto di pediatria e il Comune, l’idea è germogliata proprio dalla consapevolezza di quanto la lettura e la narrazione possano giovare alla guarigione perché stimolano e favoriscono un approccio fiducioso nei piccoli pazienti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca Pablo Neruda di Albinea al numero 0522.590262, oppure scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.albinea.re.it.