Auser Castelnovo Sotto festeggia con il pranzo di Natale

Il 7 dicembre, alle 12, al Bocciodromo di via Petrarca, Auser organizza il pranzo di Natale aperto a tutti i castelnovesi. Il menù prevede: tagliere misto di formaggi, polenta e stracotto, dolce, acqua, vino e caffè. Chi avesse problemi di allergie o intolleranze alimentari può avvisare al momento della prenotazione. Al termine del pranzo sarà offerto un omaggio floreale a tutti i partecipanti.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0522.683046 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. E’ anche possibile recarsi fisicamente alla sede di Auser Telefono Amico in via della Conciliazione agli stessi orari.

Su richiesta è a disposizione il servizio di trasporto gratuito.