Le strade della 24esima edizione della Maratona di Reggio Emilia

Come ormai noto la 24esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore (lo start alle ore 9 di domenica 8 dicembre) presenterà un’importante novità di percorso, ovvero l’inversione di marcia nelle primissime battute di gara. Non più partenza in direzione Piazza Gioberti, ma in senso opposto, verso Piazza Roversi. Di conseguenza nuovo anche il passaggio iniziale in centro. Invariati invece la linea di arrivo/partenza (Corso Garibaldi), tutto il resto del tracciato e il giro di boa a Montecavolo.

Questo il nuovo tratto iniziale: Corso Garibaldi (partenza)-Piazzale Roversi-Via Ariosto-Viale Montegrappa-Via Roggi-Via Emilia San Pietro-Via Roma-Via Bellaria-Via Nobili-Piazza Martiri VII Luglio-Via Crispi-Piazza Del Monte-Via Emilia Santo Stefano-Piazza Duca d’Aosta-Viale Timavo (circonvallazione)-Via Magenta-Via Zanichelli-Via Francia-Via Unione Sovietica. Da qui in avanti “solito” percorso, fino al ritorno sulla linea d’arrivo in Corso Garibaldi.

Questi invece i passaggi, chilometro per chilometro.

Km. 0 Corso Giuseppe Garibaldi – Km. 1 Viale Montegrappa – Km. 2 Via Emilia San Pietro – Km. 3 Via Crispi – Km. 4 Viale Timavo – Km. 5 Via Dante Zanichelli – Km. 6 Viale Unione Sovietica – Km. 7 Via Sormani Moretti – Km. 8 Via Fratelli Rosselli – Km. 9 Parco Villa Levi – Km. 10 Via Olivero Ruozzi – Km. 11 Via San Rigo – Km. 12 Via Orlando Strozzi – Km. 13 Via Orlando Strozzi – Km. 14 Via Orlando Strozzi – Km. 15 Via Montegrappa (Montecavolo) – Km. 16 Via Montegrappa (Montecavolo) – Km. 17 Via Montegrappa (Montecavolo) – Km. 18 Via Fratelli Cervi (Montecavolo) – Km. 19 Provinciale 23 (Montecavolo) – Km. 20 Via Piave (Montecavolo) – Km. 21,1 Via Piave – Km. 22 Via Dante Freddi – Km. 23 Via Dante Freddi – Km. 24 Via Dante Freddi – Km. 25 Via Adelmo Tirabassi – Km. 26 Via Walter Giovanardi – Km. 27 Via Walter Giovanardi – Km. 28 Via della Polita – Km. 29 Via Orlando Strozzi – Km. 30 Via Livio Francia – Km. 31 Via Oscar Zanichelli – Km. 32 Via Gino Gambini – Km. 33 Via Ghiarda – Km. 34 Via San Rigo – Km. 35 Via Fratelli Rosselli – Km. 36 Via Guittone d’ Arezzo – Km. 37 Via Martiri della Bettola – Km. 38 Parco Lungo Crostolo – Km. 39 Parco Lungo Crostolo – Km. 40 Parco Lungo Crostolo – Km. 41 Viale Umberto I – Km. 42,195 Corso Giuseppe Garibaldi.

Tracciati e altimetria al seguente link: https://www.maratonadireggioemilia.it/maratona/percorso-2/

Cambia il pacemaker della gara maschile

Turn over di pacemaker nella gara maschile: Vasyl Matviychuk prende il posto di Daniele D’Onofrio. L’atleta ucraino della Gabbi Bologna, già campione europeo Junior di cross e 10000 mt nonché 27esimo classificato alla maratona olimpica di Pechino, avrà il compito di “tirare” il gruppo di testa fino a metà percorso, con un crono previsto di 1h07’30.

Iscrizioni last minute

Per le iscrizioni alla maratona ci sarà la possibilità di iscriversi direttamente al centro maratona-Palabigi, sabato 7 dicembre (70 euro), salvo esaurimento pettorali.

Coop Run 4 Charity Alleanza 3.0

Per il settimo anno consecutivo, la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore sarà accompagnata dalla “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, non competitiva di 4,2 km aperta a tutti, con ricavato a scopo benefico. L’appuntamento è per le ore 10 sempre di domenica 8 dicembre, con partenza a arrivo sulla linea dello start della maratona.

Costo dell’iscrizione 5 euro, con borraccia di alluminio griffata Coop in omaggio.

Iscrizioni presso Decathlon di Via Piemonte (per ogni iscrizione Decathlon verserà un euro aggiuntivo al fondo raccolta), Uisp Reggio Emilia, sedi delle 8 onlus partecipanti (Casina dei Bimbi, LILT, Associazione Diabetici, Emergency, Gast, Apro, Admo e Aima) e centro maratona-PalaBigi di via Guasco, in quest’ultimo caso solo sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Centro Maratona

Come da tradizione sarà il PalaBigi di Via Guasco ad ospitare il centro maratona-expò. Orari di apertura: sabato 7 dicembre ore 10-20, domenica 8 dicembre apertura alle ore 7.

La due giorni della Maratona di Reggio Emilia: il programma

Sabato 7 dicembre: ore 10 apertura centro maratona e inizio distribuzione pettorali, ore 14.30 presentazione del libro “Cammino e penso, la corsa tra passato e futuro” di Ermes Luppi a cura di Giorgio Bettelli, ore 15 workshop sui benefici della corsa a cura della dottoressa Ilaria Fiorillo, ore 16.15 presentazione della Run For Charity Coop Alleanza 3.0, ore 17 presentazione percorso, ore 18 presentazione top runner, ore 20 chiusura centro maratona.

Domenica 8 dicembre: ore 7 apertura centro maratona, ore 8.30 termine distribuzione pettorali. Corso Garibaldi: ore 8.55 partenza gara disabili, ore 9 partenza maratona, ore 10 partenza Run For Charity Coop Alleanza 3.0, ore 11 inizio arrivi maratona, ore 11.30 inizio premiazioni, ore 15 termine manifestazione.

Campionato regionale Uisp

La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore 2019 sarà valida per il campionato regionale Uisp di specialità. Info e dettagli sul sito internet www.maratonadireggioemilia.it, nella sezione dedicata.

WhatsApp

Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore presente anche su WhatsApp con un numero dedicato (334-5455222), a disposizione per info sulla manifestazione.