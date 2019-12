Quante e quali sono le transazioni dei prodotti bio in Europa e nel mondo: se ne parlerà lunedì a Bologna in un convegno

Le opportunità che offre la nuova legge sul biologico, quante e quali sono le transazioni dei prodotti bio in Europa e nel Mondo: se ne parlerà in modo approfondito nel corso di un convegno promosso da Anabio -Cia il prossimo 9 dicembre a Bologna presso la Sala Fondazione di Fico a partire dalle ore 10. L’associazione a cui aderiscono i produttori biologici di Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna svolgerà inoltre, nella stessa giornata, la propria assemblea annuale.

Dopo il saluto di Duccio Caccioni, direttore scientifico della Fondazione Fico, seguiranno gli interventi di Massimo Fiorio della Cia nazionale che entrerà nel merito della proposta di legge sulla agricoltura biologica.A seguire Silvia Zucconi, responsabile market intelligence di Nomisma SpA (Mercato e transazioni dei prodotti bio in Europa e nel mondo), Giovanni Dinelli, del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Il settore biologico in Italia e in Emilia Romagna).

Al termine degli interventi seguirà una tavola rotonda con l’ on. Maria Chiara Gadda, Maria Grazia Mammuccini (presidente Federbio), Fabrizio Piva (direttore Ccpb) , Federico Marchini (presidente nazionale Anabio-Cia). Coordinerà il dibattito Claudio Ferri, direttore Agrimpresa.

Al termine della mattinata concluderà i lavori Dino Scanavino, presidente nazionale Cia – Agricoltori Italiani