Sicurezza stradale, rallentatori di velocità sulle SP 568 di Crevalcore e SP 9/I Crevalcore – Galeazza

Visto l’elevato tasso di incidentalità delle SP 568 “Di Crevalcore” e della SP 9/I “Crevalcore – Galeazza” nei comuni di San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, soprattutto per quanto riguarda le intersezioni a raso con altre strade comunali o provinciali, dovuta sia alle velocità elevate degli utenti che alle zone in cui spesso è presente il fenomeno della nebbia, l’Area servizi territoriali metropolitani per migliorare la sicurezza stradale ha installato a tempo indeterminato dei rallentatori di velocità costituiti da bande ad effetto acustico dal km 27+100 al km 27+800 della SP 568 e dal km 7+000 al km 7+260 della SP 9/I.