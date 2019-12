Vito spiega come fare un regalo sospeso per i bambini cardiopatici ricoverati al Policlinico S. Orsola di Bologna

Piccoli Grandi Cuori Onlus organizza la seconda edizione della raccolta giochi per i bambini ricoverati nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva al PAD 23 del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna. L’iniziativa è in collaborazione con Confcommercio – Ascom ed i negozi aderenti, Tper, Iprov.com e Vivaevents, con il Patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Quartiere Navile e Policlinico di Sant’Orsola.

Il volto della campagna di comunicazione è il comico Stefano Bicocchi, in arte VITO: per l’occasione interpreta l’aiutante di Babbo Natale che chiama a raccolta i bolognesi – e non solo – per portare i regali ai cinni (ovvero i “bambini”, in dialetto bolognese) ricoverati in ospedale. Tutti sono invitati ad acquistare un regalo (età 0-18 anni) dove preferiscono o presso i negozi associati ASCOM su Bologna e provincia aderenti all’iniziativa. È possibile portare direttamente o spedire l’acquisto al “Polo dei Cuori”, la Casa di Accoglienza dell‘Associazione in via Marco Polo 21/12 a Bologna; in alternativa si può lasciare un #regalosospeso nei negozi aderenti. Durante le festività, l’Associazione distribuirà in reparto i giochi raccolti con la campagna. Questa iniziativa ha anche un risvolto più “goloso”: mandando un WhatsApp con selfie dell’acquisto al numero 347 4600887, la foto sarà pubblicata sulla pagina ufficiale FB di Piccoli Grandi Cuori Onlus e l’autore dello scatto con più like andrà ad una “cena a sorpresa” con un ospite speciale.