Al Centro Culturale Via Vittorio Veneto di Fiorano il “Concerto di Natale”

Martedì 10 dicembre 2019, alle ore 20.30, al Centro Culturale Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese, il ‘Concerto di Natale’ avvia la serie di ‘Concerti al centro’, spettacoli che vogliono rappresentare un momento importante per la tradizione musicale italiana e internazionale.

In una serata dedicata a ‘I ricordi migliori’, i Maestri Gentjan Llukaci al violino e Denis Biancucci al pianoforte, accompagnano la voce del tenore Giorgio Casciarri, eseguendo melodie napoletane, sonorità veneziane che si ispirano alla musica barocca, condurre colonne sonore dei celebri film di Fellini o di Sergio Leone, le arie più amate, senza farci mancare un valzer piuttosto che un tango, per concludere con le più note musiche natalizie. La serata si concluderà con un brindisi per lo scambio degli auguri di Natale.

Gentjan Llukaci ha svolto in Albania un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni, facendo parte dei primi violini dell’orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’Orchestra dell’Opera e Balletto e della Filarmonica di Durazzo e di Tirana. Nel 1992 si stabilisce in Italia. Docente di violino, con il Maestro Denis Biancucci al pianoforte forma un duo di grande successo di pubblico e critica esibendosi nei teatri italiani ed esteri. Ha svolto attività concertistica in molti paesi: USA, Brasile, Portogallo, Germania, Svizzera,, Bulgaria, Spagna, Ungheria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Giappone, Corea del Sud, Costarica, Onduras, Sudafrica, Belgio. Dal 2016 è Giudice di selezione musica classica e tiene Master Class per “Festival & Contest” progetto inter-cultura, in Russia, Kazakistan, San Marino, Pesaro.

Denis Biancucci ha ottenuto importanti riconoscimenti e affermazioni in concorsi nazionali ed internazionali. Ha lavorato come pianista e assistente al direttore d’orchestra nel musical “La Bella e la Bestia”, come Direttore musicale nel Musical “Mamma mia” con Chiara Noschese a Roma al teatro Brancaccio, per la Stage Entertainment. Attualmente è il pianista del gruppo teatrale Oblivion.

Giorgio Casciarri, tenore fiorentino, allievo di Jorge Ansorena, debutta nel 1992, nel ruolo del Duca di Mantova in Rigoletto al Teatro Piccinni di Bari, ruolo che ha poi interpretato per circa 200 volte in tutto il mondo. Ha cantato in molti dei più importanti teatri italiani e internazionali tra cui La Scala di Milano, il Metropolitan di New York, lo Staatsoper di Vienna, la Deutsche Oper di Berlino, il Festspielhaus di Salisburgo. Ha lavorato con prestigiosi registi fra i quali Pier Luigi Pizzi, Werner Herzog, Liliana Cavani ed ha inciso opere fi Verdi, Donizetti, Gounod, Puccini.

L’ingresso al Concerto è ad offerta libera, con una quota minima di 15 euro.