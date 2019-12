Bambini e anziani fianco a fianco per abbellire le vetrine di Castelnovo Sotto

Bambini e anziani fianco a fianco per abbellire le vetrine di Castelnovo...

Centocinquanta bambini fianco a fianco gli anziani per rendere il Natale castelnovese ancora più bello. Consiste in questo, in sintesi, il progetto realizzato dalle scuole d’infanzia Girasole-Palomar e Villa Gaia, insieme agli ospiti della Casa Protetta e del centro diurno, con la collaborazione dell’associazione di commercianti “Botteghe della Rocca”.

Per tutto il mese di novembre i piccoli, insieme alle insegnanti e alla pedagogista dell’Asp Opus Civium Silvia Conti, hanno realizzato disegni natalizi sopra le borse di carta regalate loro dai commercianti. Poi a gruppi si sono trasferiti al centro diurno per colorarli insieme agli anziani. Una volta confezionate e finite le borse sono state riconsegnate agli esercenti che le esporranno nelle loro vetrine durante il periodo delle festività.