Green Warriors Sassuolo – Club Italia Crai (Parziali 25-23 22-25 25-22 23-25 8-15) – Un grande spettacolo per il pubblico del Palapaganelli, un match equilibratissimo tra le due formazioni più giovani del girone ed un importante punto portato a casa nel match odierno tra Green Warriors Sassuolo e Club Italia, valido per l’undicesimo turno di campionato. Alla fine ad aggiudicarsi la vittoria sono le azzurrine di coach Bellano, ma anche in casa Sassuolo il bicchiere è mezzo pieno.