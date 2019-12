San Martino in Rio: ritardo nella postalizzazione Tari

Si è registrato un ritardo nella consegna alla cittadinanza dell’avviso Tari (Tassa Rifiuti) relativo alla seconda rata dell’anno 2019 (la cui scadenza di pagamento era prevista per il 30 Novembre). Tale ritardo è dovuto ad un disguido del servizio postale.

Alcuni contribuenti potrebbero non aver ancora ricevuto la lettera.

In tal caso il comune ricorda che non ci sono sanzioni per chi dovesse pagare dopo il 30 di novembre, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento.

Il Comune invita la cittadinanza, qualora l’avviso non fosse ancora arrivato, a rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di San Martino in Rio per richiederne una copia negli orari di apertura al pubblico: