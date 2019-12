‘Mercatino Natalizio del Viale’, sabato e domenica a Sassuolo

Proseguono le iniziative in centro storico che allieteranno, fino all’Epifania, il Natale sassolese. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle ore 9,30 alle ore 19,30, si svolgerà il “Mercatino Natalizio del Viale” che abbraccerà tutto viale XX Settembre e via Mazzini con oggettistica e regali natalizi. Naturalmente, per entrambe le giornate, sarà attivo il trenino Dotto che accompagnerà le famiglie in un tour del centro e “Sassuolo on Ice” in piazza Garibaldi.

Il Villaggio di Babbo Natale aspetterà tutti nella piazzetta di via Pretorio 9 con Babbo Natale ed una sorpresa nella giornata di sabato 14: la magia del Natale, la città illuminata, un piccolo spazio dedicato alla fantasia, una favola che parla della nostra Sassuolo, dolcetti magici e un regalo per condividere un momento unico.

Dalle 16.30 sarà proiettata e raccontata la favola “La ricetta Magica”, scritta da Cristina Ninzoli e Chiara Malagoli. Disegnata da Martina Mammi la favola sarà recitata da Roberta Barra.