Sabato, nella Chiesa di Sant’Agostino a Modena, concerto “In Dulci Jubilo” del Coro Filarmonico Luigi Gazzotti

In questo concerto – realizzato con il contributo di Fondazione di Modena e con il patrocinio del Comune di Modena e di AERCO – il programma appositamente costruito per l’occasione si unisce alla comunicazione di un importante scopo benefico. Il percorso musicale esplora musiche legate al Natale per diretta attribuzione o per rimando emozionale: musiche di tutta la tradizione europea espresse in diverse lingue e stili diversi. Dal barocco alla musica popolare, dalla musica del 900 alla canzone d’autore: accostamenti arditi con qualche sorpresa Una festa di musica e solidarietà, in collaborazione con Fondazione Hospice Modena, promotore di un progetto di altissima valenza sociale, a cui verrà devoluto l’intero incasso della serata. L’evento è registrato nel cartellone internazionale World Choral Day 2019 supportato da tutta la coralità e dall’Associazione AERCO.

Il concerto è dedicato alla memoria di Loretta Mezzetti. La Prof.ssa Loretta Mezzetti, scomparsa il 24 luglio scorso, era docente di Scienze presso il Liceo Muratori-San Carlo di Modena. Alle migliaia di studenti e centinaia di colleghi che l’hanno incontrata, in quasi 40 anni di appassionata e competente carriera professionale, ha trasmesso fino all’ultimo un indomabile messaggio di amore per la vita, espresso nella forza con cui ha fronteggiato le ripetute avversità e le costanti difficoltà della sua malattia, senza mai esserne avvilita o logorata, ma al contrario testimoniando a tutti come la vita prenda senso, bellezza e dignità dal valore morale e dalla ricchezza emotiva di chi la incarna.

Nella sua difficile quotidianità, Loretta ha tratto grande sostegno dalla cultura e in particolare dalla musica; con affetto e simpatia ha seguito per molti anni le iniziative del Coro Gazzotti, segnalandosi come presenza amica e costante. Oggi il Coro la ricambia, con questo segno di ricordo, accogliendo profondamente il suo messaggio di affidamento alla bellezza e all’armonia.

Ingresso libero con Offerta Libera interamente devoluta ad Hospice Modena.