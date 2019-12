Fermati con un borsone contenente refurtiva e 6 mila euro

Un uomo e una donna sono stati fermati ieri intorno alle 14.30 in zona stazione dalla Polizia. Durante controlli nel borsone che i due portavano sono stati rinvenuti anelli, orologi, collane e bigiotteria varia di valore oltre a 6 mila euro in contanti.

I due, cittadini romeni, hanno affermato di risiedere in un campo nomadi cittadino e non hanno saputo motivare la presenza della merce e del denaro nel borsone. Per loro è scattata una denuncia per ricettazione. La merce è stata posta sotto sequestro.