Il Consiglio comunale dei Ragazzi inizia la sua attività

Da 22 anni a Fiorano Modenese le due scuole secondarie di primo grado sono impegnate nella costituzione e nell’attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il percorso formativo integrato tra scuola e Comune con l’obiettivo di promuovere pratiche di cittadinanza attiva.

L’idea che ha ispirato questa esperienza è riconoscere i più giovani come cittadini a tutti gli effetti, come una risorsa positiva della comunità in quanto portatori di punti di vista e capaci di impegnarsi, in relazione alla loro età e competenza, in azioni concrete di interesse collettivo.

La creazione di un organismo consultivo e di rappresentanza civica dei ragazzi permette di favorire il dialogo tra adulti e ragazzi, tra giovani e istituzioni, di stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione con le giovani generazioni per fare loro vivere concretamente il senso democratico della partecipazione nel rispetto dei loro diritti.

Fra le iniziative che vedranno protagonista il Consiglio Comunale dei Ragazzi c’è la partecipazione al progetto di riqualificazione del Parco di Via Di Vittorio in centro a Spezzano, attraverso la mappatura, l’effettuazione di un sondaggio presso i ragazzi delle scuole primarie, lo studio di altri parchi come spunto per l’elaborazione del progetto, una lezione sui cambiamenti climatici e le essenze arboree più adatte; la realizzazione del plastico e la visita ad un grande parco italiano.

Il 5 dicembre scorso si è svolto il primo incontro dei neoeletti con l’amministrazione comunale e ai ragazzi è stata consegnata una sciarpa verde simbolo di impegno per l’ambiente.

Sono stati eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi per la scuola Giacomo Leopardi di Fiorano: Boateng Adu Agyei, Simone Berselli, Giulia Butnariu, Rebecca Castiello, Giulia Congedo, Domenico De Liso, Luca Fanelli, Sabrina Garofalo, Alessia Iori, Maroua Jarmouni, Alassandra La Placa, Emma Leoni, Stefano Muratori, Kiara Naska, Nicole Angela Saccone, Anna Schiavone, Sara Zade. Per la Scuola Francesca Bursi di Spezzano: Hajar Abagh, Claudia Benincasa, Anita Bertoncelli, Fabio Bordini, Gaia Bosi, Lisa Buccola, Giuseppe De Rose, Miriam Franzoni Jabri, Emanuele Gazzotti, Lorenzo Giannasio, Chiara Gilli, Andrea Giombetti, Emma Goldoni, Marina Grossi, Willer Guerrini, Rebecca Hyseni, Diego Iannaccone, Prabhjot Kaur, Badar Eddin Lahmame, Simone Larocca, Cicolò Macorri, Giulia Marazoli, Mattia Partesotti, Alessia Teodora Petcu, Federica Piva, Elisabetta Porcu, Bianca Richetti, Emanuele Schiavone, Alessia Zacccarini, Miriam Zoghlami.

Emanuele Gazzotti è il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Chiara Gilli l’assessore all’ambiente, Gaia Bosi l’assessore alla solidarietà, Anna Schiavone l’assessore alla cultura.