Pio e Amedeo lunedì al Teatro EuropAuditorium di Bologna con “La classe non è qua”

Con grandissimo successo di pubblico e critica e dopo le due date evento all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, con La classe non è qua, il duo comico Pio e Amedeo andrà in scena al Teatro EuropAuditorium il 16 dicembre.

Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo portano in scena delle nuove gag e delle esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali.

Prezzi da 50,00 a 20,00 €

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it